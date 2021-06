EdF, Gladbach : Marcus Thuram et le statut de "fils de"

Avec un père nommé Lilian Thuram, vainqueur notamment de la Coupe du Monde 2018, Marcus Thuram a-t-il une pression supplémentaire ? interrogé sur le sujet par L'Equipe, l'international français (3 sélections) convoqué pour l'Euro a été clair.

«Non, pas du tout. Pour moi, c'est une fierté de porter le nom de Thuram dans mon dos. Ce n'est pas que Lilian. Thuram, c'est une histoire de plusieurs générations. Avec Khephren (qui évolue à l'OGC Nice, ndlr) et papa, on parle parfois de nos ancêtres et c'est une fierté de pouvoir écrire une page de cette grande famille», a lâché l'attaquant du Borussia Mönchengladbach.