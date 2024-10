Anderlecht tient son nouveau coach !

Après avoir viré Brian Riemer il y a trois semaines en raison d’un début de saison compliqué, Anderlecht avait placé David Hubert, l’entraîneur des U18 en coach intérimaire. Après un bilan de deux victoires en Europa League (2-1 contre Ferencvaros et 1-2 à la Real Sociedad), de deux matches nuls (0-0 contre Charleroi, et 1-1 à Dender) et d’une victoire (3-0 face au Standard) en championnat, la direction du club belge a décidé de maintenir à la tête de l’équipe le technicien de 35 ans.

«Ces dernières semaines, nous avons vu des signes positifs et nous avons pu établir une nouvelle dynamique au sein de l’équipe première. C’est pourquoi nous voulons donner à David la possibilité de poursuivre son travail. David est un jeune entraîneur qui a su saisir sa chance. Cela correspond à notre philosophie de vouloir travailler avec des entraîneurs talentueux et modernes. Il a toute notre confiance et nous attendons avec impatience une saison où il y a encore beaucoup à faire, à la fois en championnat, en coupe et en Europa League.», explique le CEO de l’[actuel 4e de Jupiler Pro League]([https://www.footmercato.net/belgique/division-1a/classement]()), Jesper Fredberg. Une décision surprise d’autant que les Mauves étaient en négociation avancée avec Ryan Mason (33 ans), l’entraineur adjoint de Tottenham.