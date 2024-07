Ldc : Fenerbahçe s’impose dans un match fou face à Lugano, le Dynamo Kiev et Bodo/Glimt déroulent

La Ligue des Champions 2024/2025 a déjà repris ses droits, tout du moins pour les tours préliminaires. Ce mardi, le deuxième tour débutait avec plusieurs rencontres intéressantes. Les joueurs de Lille avaient d’ailleurs un oeil sur le match opposant Lugano à Fenerbahçe puisque le vainqueur de cette double confrontation croisera les Dogues au tour suivant. Ce match a été pour le coup très animé avec l’ouverture du score précoce d’El Wafi (4e) avant que Dzeko égalise avant la pause (45e +1) puis donne l’avantage aux Turcs au retour des vestiaires (46e). Bislimi a ensuite égalisé (64e) pour les Suisses avant que Dzeko y aille de son triplé (67e) et Kadioglu alourdisse la marque (74e). En fin de match, Valenzuela (90e +4) a relancé la double confrontation en réduisant le score. Avec cette victoire 4-3 Fenerbahçe prend une option, mais Lugano reste en vie.

La suite après cette publicité

Dans les autres rencontres, on a eu peu de surprises puisque les gros ont assuré leur rang à l’image de Bodo/Glimt contre RFS (4-0), du Jagiellonia Bialstok contre Panevezys (4-0) ou de Ferencvaros face à The New Saints (5-0). Surprise des tours préliminaires de la dernière édition, l’équipe féringienne du KI Klaksvik a cette fois coulé face à Malmö (4-1). Enfin, le Dynamo Kiev s’est offert un vrai festival contre le Partizan Belgrade. Même si les Serbes ont ouvert le score, les Ukrainiens ont parfaitement répondu en s’imposant 6-2.

Les résultats de la soirée :

Bodo/Glimt (Norvège) 4-0 RFS (Lettonie) : Mikkelsen (2e et 76e), Saltners (18e) et Kapskarmo (40e) pour Bodo/Glimt

La suite après cette publicité

FK Panevezys (Lituanie) 0-4 Jagiellonia Bialstok (Pologne) : Imaz (15e, 28e et 29e) et Hansen (80e) pour Jagiellonia

Lincoln Red Imps (Gibraltar) 0-2 Qarabag (Azerbaïdjan) : Juninho (45e +2) et Bayramov (75e) pour Qarabag

La suite après cette publicité

APOEL Nicosie (Chypre) 1-0 Petrocub (Moldavie) : Marquinhos (38e sp) pour l’APOEL

UE Santa Coloma (Andorre) 0-3 Midtjylland (Danemark) : Franculino (12e), Diao (28e) et Simsir (63e) pour Midtjylland

La suite après cette publicité

Malmö (Suède) 4-1 Klaksvik (Iles Féroé) : Johnsen (21e et 43e), Bolin (37e) et Rieks (85e) pour Malmö; Frederiksberg (71e) pour Klaksvik

FCSB (Roumanie) 1-1 Maccabi Tel Aviv (Israël) : Dawa (76e) pour le FCSB; Biton (71e) pour le Maccabi Tel Aviv

Dynamo Kiev (Ukraine) 6-2 Partizan Belgrade (Serbie) : Shaparenko (40e), Brazhko (43e), Karavaev (45e +1), Kavaev (55e), Popov (83e) et Pikhalyonok (90e +2) pour le Dynamo Kiev; Saldanha (22e sp et 66e) pour le Partizan

Ferencvaros (Hongrie) 5-0 The New Saints (Pays de Galles) : Traoré (15e, 21e et 54e), Zachariassen (24e) et Marquinhos (62e sp) pour Ferencvaros

Lugano (Suisse) 3-4 Fenerbahçe (Turquie) : El Wafi (4e), Bislimi (64e) et Valenzuela (90e +4) pour Lugano; Dzeko (45e +1 sp, 46e, 67e) et Kadioglu (74e) pour Fenerbahçe

Shamrock Rovers (Irlande) 0-2 Sparta Prague (Tchéquie) : Birmancevic (38e) et Wiessner (65e) pour le Sparta Prague