Équipe de France : deux favoris se dégagent déjà pour l’après-Deschamps

En juillet 2012, Didier Deschamps est devenu le nouveau sélectionneur de l’équipe de France. L’ancien coach de l’AS Monaco et de l’OM avait signé un contrat de deux ans à l’époque. Mais son travail à la tête des Tricolores a vite été salué et il a été prolongé à de nombreuses reprises, détenant ainsi un record de longévité à son poste en France. Après des années de bons et loyaux services, DD a décidé de dire stop comme il l’a expliqué ce mercredi à LCI et TF1. «Je suis là depuis 2012. Je suis prévu jusqu’en 2026, la prochaine Coupe du monde, mais ça s’arrêtera là parce qu’il le faut à un moment. Dans ma tête, c’est bien clair.»

Zidane, le favori ?

Puis, il a expliqué son choix : «j’ai fait mon temps avec la même envie, la même passion pour maintenir l’équipe de France au plus haut niveau. On n’a jamais envie que ça s’arrête quand c’est une belle chose. Après, il faut savoir dire stop. Il y a une vie après. Je ne sais pas ce qu’elle sera mais elle sera très bien aussi.» Il y aura aussi une vie après Deschamps pour les Bleus. La Fédération Française de Football va avoir un an et demi pour préparer la succession de DD. Interrogé par L’Equipe sur le sujet, Philippe Diallo a été clair. Il ne pense pas encore à cela pour le moment.

«Je verrai. Je veux que Didier travaille dans la sérénité. Nous avons des échéances importantes», a-t-il avoué. Malgré tout, un nom est déjà sur toutes les lèvres concernant le poste de sélectionneur. Il l’est même depuis des années. Celui de Zinedine Zidane (52 ans). Depuis son départ du Real Madrid en 2021, le technicien français est régulièrement lié aux Bleus. Il ne s’en est pas caché, ce poste l’intéresse. « Avec les Bleus, ce n’est pas fini. J’en ai envie, bien sûr. Je le serai, je l’espère, un jour. Quand ? Ça ne dépend pas de moi. Mais j’ai envie de boucler la boucle avec l’équipe de France. J’ai connu cette équipe de France en tant que joueur. Et c’est la plus belle des choses qui me soient arrivées !»

Henry en outsider

Avec le prochain départ de DD, l’option Zizou est plus que jamais envisageable. Libre, l’ancien milieu rêve de diriger la France. Seul un retour au Real Madrid pourrait éventuellement le détourner de son chemin. Mais rien n’est encore fait. Philippe Diallo a confié à son sujet : «il est l’un des monuments du football français et du football mondial. C’est lui qui a contribué à cette première étoile sur notre maillot. J’ai beaucoup de respect et d’admiration pour l’un des plus grands joueurs de l’histoire du football. J’ai vu qu’il avait eu des résultats de très grande qualité avec le Real Madrid. Il a déjà remporté le plus beau des trophées, la Ligue des champions, à plusieurs reprises. Donc, il a démontré là aussi l’étendue de son talent.»

Hormis Zidane, le nom de Thierry Henry (47 ans) est avancé par plusieurs médias, dont L’Equipe. L’ancien attaquant a fait ses preuves avec les Espoirs et l’équipe de France U23, qu’il a mené en finale des Jeux Olympiques de Paris 2024. Une sélection avec laquelle il a décroché une belle médaille d’argent. Mais son départ surprise peut jouer contre lui puisque la FFF comptait sur lui. Malgré tout, Henry, qui est libre, reste un candidat à la succession de Deschamps. Ensuite, il n’y a pas forcément grand monde qui se détache parmi les techniciens français. Et on n’imagine pas la Fédération Française de Football miser sur un entraîneur étranger, comme a pu le faire récemment l’Angleterre avec Thomas Tuchel. A priori, on se dirige donc vers un duel entre Zidane et Henry.