EdF : la prise de parole émouvante de Didier Deschamps après France - Croatie

C’était peut-être un succès fondateur. Dimanche dernier, les Bleus sont allés décrocher leur qualification en 1/2 finale de Ligue des Nations, après s’être pourtant inclinés 2-0 en Croatie au match aller. Un succès à mettre au crédit de tout un collectif, qui a su mettre le caractère et l’envie pour relever la tête. Ce dimanche, Téléfoot a d’ailleurs diffusé les images du vestiaire après la rencontre, avec un discours mobilisateur du sélectionneur Didier Deschamps.

«Bravo les mecs, sincèrement, même si on a dû aller jusqu’aux prolongations et tirs au but. La seule chose, c’est de mettre le curseur de l’exigence un peu plus haut, je sais que vous jouez beaucoup de matchs, ce n’est pas facile, vous enchaînez, mais vous avez fait ce qu’il fallait. Un grand chapeau, vous êtes jeunes, vous avez de la qualité. Peut-être que vous allez gagner en expérience à travers ce match-là. Mais comme l’a dit Kyky (Mbappé), votre capitaine, celui-là (ce succès, ndlr), il marque. Autant, celui de jeudi (le match aller en Croatie, perdu 2-0), il marque dans l’autre sens… Celui-là, il va marquer, il faudra s’en servir, mais encore bravo à tous.»