L’avis de Rudi Garcia sur la possible arrivée de Zinedine Zidane à la tête des Bleus

Invité du Canal Football Club, ce dimanche soir, Rudi Garcia, nouveau sélectionneur de la Belgique, a dévoilé ses ambitions avec les Diables Rouges. L’ancien coach du LOSC ou encore de l’OM s’est également exprimé sur le possible successeur de Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France. «Reprendre les Bleus ? Je crois que la place est déjà prise», a tout d’abord lancé le technicien français avant d’être questionné sur une possible arrivée de Zinedine Zidane

«Ça parait logique, c’est vous qui le dites. Ça fait 13 ans que Didier est à la tête des Bleus. C’est l’un des meilleurs entraîneurs de la planète. Quand on gagne une Coupe du monde et qu’on va en finale quatre ans après… Il a été beaucoup critiqué et je me suis beaucoup énervé devant les journaux de ce qui pouvait être dit contre lui. En plus, il est Français…». Le message est passé.