EdF : le discours génial de Kylian Mbappé avant France - Croatie

Certains se questionnaient sur l’envie que mettrait Kylian Mbappé pour son retour en équipe de France, après avoir manqué les deux derniers rassemblements des Bleus en octobre puis en novembre. Mais le champion du monde 2018 a levé tous les doutes. Ce dimanche, Téléfoot a diffusé la séquence du discours du capitaine des Bleus, lors de la dernière causerie avant le quart de finale retour de Ligue des Nations entre la France et la Croatie. Une prise de parole digne d’un véritable capitaine.

«Le coach a parlé, moi, je pense que c’est une bonne soirée, et on a vu la deuxième mi-temps contre eux au match aller. On a vu ce qu’on pouvait faire et là, on est à la maison. Comme l’a dit le coach, il faut emmener tout le monde avec nous. C’est une bonne soirée pour que tout le monde reparte avec nous, on sait que le vrai objectif de cette équipe, c’est d’être champion du monde, mais il y a d’abord des processus pour y arriver. Il faut quelque chose, un match référence auquel on s’accroche… Il faut leur rentrer dedans, et même s’ils passent, qu’ils passent en rampant les gars. Mais vraiment, on doit leur faire passer une soirée de merde. On a la dalle, on a une équipe avec des jeunes qui sont frais, et nous, les anciens, il faut qu’on les emmène avec nous. On s’est mis un peu dans la merde, mais je pense que c’est une bonne merde, et pour moi, on a ce qu’il faut pour mettre 3 buts.» C’était peut-être un succès fondateur, et Didier Deschamps n’a pas oublié de rendre hommage à son capitaine après le match : «Comme a dit votre capitaine, celui-là, il marque et il faudra s’en servir.»