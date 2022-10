PSG : Presnel Kimpembe revient sur sa longue blessure

La suite après cette publicité

Un retour pour le plus grand bonheur du PSG et de l'équipe de France, trois semaines avant le Mondial. Presnel Kimpembe (27 ans) est enfin retourné sur les terrains et a disputé onze minutes contre le Maccabi Haïfa en Ligue des champions (7-2) et près d'une heure de jeu contre Troyes en Ligue 1 (4-3). Le défenseur parisien avait subi une lésion des ischio-jambiers gauche et n'avait plus joué depuis le 10 septembre dernier, lors d'un match contre Brest. C'est un come-back important pour le PSG défensivement et pour les Bleus en vue de la CdM.

Interviewé par Téléfoot pour l'occasion, le titi de Paris est forcément très content de revenir : « Cela faisait un moment que je n'étais pas sur le terrain, cela m'a fait chaud au cœur de revenir et de célébrer, ça me rappelait mes premiers pas en professionnel. Quand t'es éloigné des terrains pendant six semaines, tu n'as pas vraiment de vie sociale avec l'équipe, il faudra faire ce qu'il faut sur le terrain », explique le champion du monde 2018, qui avait également peur de rater le nouvel évènement avec la France. «Rater le Mondial ? Oui, j'ai eu peur, avec tous les matches qu'on enchaîne, on se pose la question tout de suite, c'est dans un coin de la tête».