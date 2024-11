La Belgique se fait encore massacrer !

Les trêves internationales se suivent et se ressemblent malheureusement trop pour la Belgique. En octobre, le sélectionneur Domenico Tedesco avait récolté les sifflets du public belge après la défaite face à la France. Rebelote jeudi soir suite au revers, encore à domicile, contre l’Italie. Résultat, avant le dernier match à disputer dans ce groupe de Ligue des Nations, face à Israël, les Diables Rouges n’ont pour l’instant gagné qu’un match, le premier disputé face à Israël justement, à domicile. Pour le reste, ils ont encaissé 3 défaites et 1 nul lors des doubles confrontations face à la France et l’Italie.

La suite après cette publicité

Surtout, personne ne voit toujours où veut en venir Domenico Tedesco, qui a aligné hier soir une défense à 5 contre l’Italie, mais avec une composition d’équipe finalement plutôt offensive. Cela n’a pas empêché les Italiens de marquer dès la 11e minute par Sandro Tonali, face à une défense assez apathique. Comme depuis le début de cette phrase de poules, la Belgique a tendance à ne jouer qu’une mi-temps sur deux. Parfois la première, comme face à la France en octobre, parfois la deuxième, comme les deux rencontres face à l’Italie.

La presse belge tacle sévèrement la sélection

Forcément, ce vendredi matin, la presse a la dent dure contre Tedesco et ses hommes. « Sans talent ni envie, la sélection belge a sans doute vécu son pire cauchemar depuis des lustres », écrit ainsi Le Soir. « Cette équipe est en reconstruction et il faut l’accepter », juge de son côté La Dernière Heure. Romelu Lukaku faisait pourtant son retour hier, après avoir manqué les deux derniers rassemblements. Muni du brassard de capitaine, il a été aligné aux côtés de Lois Openda. Mais cela n’a pas fonctionné.

La suite après cette publicité

« Alignés de concert pour la troisième fois sur le front de l’attaque belge, Romelu Lukaku et Loïs Openda ont peiné face à la défense italienne. Un binôme offensif qui pose davantage de doutes que de certitudes », expose Sudinfo. « Ils ont beau être deux attaquants redoutables, Romelu Lukaku et Loïs Openda ne paraissent pas conçus pour jouer ensemble », explique de son côté la RTBF. Une attaque une nouvelle fois inefficace, une tactique jugée illisible, et désormais juste une place de 3e de groupe à jouer contre Israël.

Et pour couronner le tout, il y a même eu un début d’embrouille sur le terrain entre deux anciens de Ligue 1, les défenseurs Arthur Theate et Wout Faes. Le premier a bousculé le second en début de deuxième période, après que Faes a reproché à Theate un marquage trop lâche sur une action. Un coup de chaud qui témoigne une nouvelle fois d’une ambiance loin d’être idyllique au sein du groupe belge.