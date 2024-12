Nancy sur le point de signer le joli coup Zakaria Fdaouch

Après quelques mois passés en Belgique du côté de Deinze en deuxième division, Zakaria Fdaouch ne va pas faire de vieux os en Belgique malgré de bonnes performances (3 buts et 2 passes décisives en 10 matches de championnat). En proie à quelques difficultés financières, le club belge a dû se contraindre à laisser filer l’un de ses joueurs majeurs. Comme nous vous le révélions en exclusivité fin novembre, l’ailier marocain devait signer à Sochaux en National. Il a même participé pendant 15 jours aux entraînements du club début décembre.

Mais contre toute attente, Fdaouch a fait volte-face il y a quelques jours et se retrouve sur le marché. Une aubaine pour l’ASNL qui suivait déjà le joueur en novembre dernier et qui est prêt à sauter sur l’occasion. Les discussions sont d’ailleurs bien engagées entre le club lorrain et le joueur de 27 ans. On devrait en savoir plus dans les prochaines heures puisque l’ancien Dijonnais peut s’engager dès demain avec le club de son choix. Une chose est sûre, il s’agirait d’un renfort de poids pour l’actuel leader du championnat National.