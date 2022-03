La drôle de proposition de Manchester City à Erling Haaland

La suite après cette publicité

Amateurs de foot et surtout de mercato, Kylian Mbappé et Erling Haaland risquent bien d'animer votre été. Le premier semble promis au Real Madrid, même si le PSG a encore des possibilités de le conserver. Ou du moins, c'est ce qu'espèrent les décideurs parisiens. Pour le Norvégien en revanche, c'est bien plus flou...

Il est ainsi au cœur d'un feuilleton qui mêle plusieurs gros clubs européens, dont Manchester City, le FC Barcelone et le Real Madrid, qui estime être en mesure d'attirer les deux prodiges cet été. Même si, dans le cas des Madrilènes, la présence de Karim Benzema, encore performant, en fait hésiter certains. Et selon The Times, le leader du championnat d'Angleterre va formuler une proposition qui pourrait satisfaire tout le monde.

Le Real Madrid, pour plus tard

Selon la sérieuse publication anglaise, les Citizens sont prêts à s'offrir le joueur cet été, payant plus de 100 millions d'euros (prix du transfert et différentes commissions), tout en sachant qu'il pourrait rejoindre le Real Madrid à l'avenir. Le but est de convaincre le Norvégien de rejoindre l'Angleterre dès maintenant, et de repousser de quelques années son rêve de jouer chez les Merengues.

Une proposition qui pourrait être intéressante pour les Madrilènes, vu que Karim Benzema est encore performant et que l'arrivée du joueur du Borussia Dortmund pourrait être "problématique" en ce sens. Mais sur le plan financier, aller chercher Haaland à City serait plutôt difficile, à moins qu'une clause spéciale ne soit inscrite dans le contrat du joueur. Affaire à suivre donc...