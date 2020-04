FC Barcelone : Martin Braithwaite plus déterminé que jamais

Le 20 février dernier, le FC Barcelone enregistrait l'arrivée de Martin Braithwaite (28 ans) pour renforcer l'effectif de Quique Setién. L'ancien attaquant de Leganés, acheté 18M€ par les Blaugranas, n'a pas vraiment eu le temps de montrer de quoi il est capable puisqu'après seulement 3 apparitions sous le maillot du Barça, le football a été suspendu en raison de la pandémie de coronavirus. L'international danois (39 sélections, 7 buts), actuellement confiné, prend donc son mal en patience en attendant le retour de la Liga même s'il préfère retenir le côté positif de ce break forcé.

«Le programme du Barça (envoyé par le club aux joueurs, NDLR) ne représente qu'un tiers de mon entraînement, car j'y ai ajouté plus d'exercices. Je travaille ma vitesse et mon endurance. Maintenant, je m'entraîne beaucoup plus en détail qu'auparavant, donc je reviendrai dans une bien meilleure forme physique. Je vois cette pause comme un avantage. Je sais qu'il n'y a personne qui s'entraîne et qui travaille comme moi. Quand je reviendrai, je serai prêt physiquement et mentalement», a lancé Martin Braithwaite à la télévision danoise DR et dans des propos relayés par As ce lundi. Comme pour annoncer qu'il est prêt à tout pour faire taire ses détracteurs... Le meilleur semble donc à venir de la part de l'ancien Toulousain.