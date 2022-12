Barça : Ansu Fati évoque ses débuts dans le football

La suite après cette publicité

Dans une interview accordée à France Football, Ansu Fati s’est confié sur sa carrière, de ses débuts en Guinée-Bissau à ses premiers pas dans le monde professionnel. Parmi les réponses apportées, le jeune attaquant revient sur son arrivée en Espagne. « Tout est allé très vite depuis que je suis en Espagne. Quelques semaines après mon arrivée, j’ai commencé à jouer à Herrera et, fin 2010, j’étais au Séville FC avec mon frère Braima. Je jouais au Club de Futbol Herrera et à Peloteros, une sélection des meilleurs jeunes du coin. On disputait des tournois contre le Séville FC, le Barça… Je me souviens que l’on a battu le Séville FC chez eux 7 à 4.

« Après, ils ont voulu nous recruter. Ils ont parlé avec mes parents et nous avons rejoint le club avec mon frère. J’aimais bien (Frédéric) Kanouté et Jesus Navas à l’époque. Un an plus tard, le Barça est venu nous chercher. Mon frère y est allé, mais moi, je n’ai pas pu, pour une histoire administrative, et je suis resté un an sans jouer de vrais matches. En attendant, je participais à des compétitions de futsal un peu partout en Espagne avec Peloteros. Nous avons gagné un tournoi à Madrid, où il y avait l’Atlético, le Real, Getafe, Majadahonda… J’avais été plutôt pas mal. Avant de signer au Barça, j’ai fait un essai au Real Madrid. À cette époque, le club n’avait pas de résidence pour accueillir ses jeunes joueurs. Après avoir discuté avec mon père, on a donc décidé que le Barça était la meilleure option, avec la Masia, pour le football, comme pour mon éducation », a-t-il notamment expliqué.

