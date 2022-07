La suite après cette publicité

«Aujourd’hui, on n’a aucun contact avec le PSG. On a vu beaucoup de rumeurs sur des offres, mais on n’a reçu aucune offre du PSG. D’autres clubs sont intéressés, notamment un très beau club européen, qui lui nous a déjà fait des offres. Voilà la situation concernant Renato.» Olivier Létang a mis la pression au PSG lors de la conférence de présentation du nouvel entraîneur du LOSC, Paulo Fonseca.

Une offre de l'AC Milan (environ 15 millions d'euros) sur le bureau du président des Dogues, mais toujours rien d'arrivé depuis la capitale française ? Pourtant, dans la tête de Renato Sanches, il n'y a plus de place pour le doute. L'international lusitanien de 24 ans a décidé de tourner le dos aux Rossoneri, qui lui faisaient pourtant la cour depuis plusieurs mois.

Renato Sanches ne veut que le PSG

Retrouver le duo Luis Campos-Christophe Galtier, qui a cru en lui et l'a relancé à un moment où il était au fond du trou au Bayern, telle est sa volonté. Des proches ont révélé ce dimanche à La Voix du Nord que le joueur est emballé par le projet parisien. Le quotidien explique que le PSG va passer à l'offensive dans les prochains jours.

De notre côté, nous vous révélions jeudi que Renato Sanches a quitté son lieu de vacances, en Algarve, pour se rendre dans la capitale française. Le but étant de rencontrer les dirigeants parisiens et d'avancer sur un accord contractuel. Le PSG ne devrait pas avoir de mal à combler les exigences du joueur, qui émarge à 6 M€ par saison.