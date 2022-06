AC Milan : ça brûle pour Renato Sanches !

La suite après cette publicité

L'AC Milan aime piocher à Lille. L'an dernier, les Rossoneri ont misé sur Mike Maignan pour remplacer Gianluigi Donnarumma, en fin de contrat et parti à Paris. Un choix gagnant puisque le portier tricolore a été monstrueux et précieux dans la conquête du titre. Ravis de cet achat, les Lombards ont décidé de continuer leur shopping dans le nord de la France. Cet été, deux Dogues sont courtisés.

Il y a tout d'abord Sven Botman. Le défenseur est suivi depuis très longtemps. Mais la concurrence est féroce pour le Néerlandais puisque Newcastle, Manchester United et Tottenham sont séduits par son profil. Sky Italia indique que ce dossier est pour l'heure très compliqué. En revanche, le média transalpin est plus optimiste concernant Renato Sanches, l'autre joueur de Lille qui est ciblé par les champions d'Italie 2022.

Renato Sanches est d'accord avec Milan

Auteur de 32 matches toutes compétitions confondues, dont 27 en tant que titulaire, le milieu portugais a marqué 2 buts et délivré 5 passes décisives. Ses qualités sont très appréciées par l'AC Milan qui veut le faire venir cet été. Et visiblement, l'ancien joueur du Bayern Munich est intéressé. Sky Italia assure que Renato Sanches a donné son feu vert pour rejoindre Milan. Il devrait être le premier renfort estival de Stefano Pioli.

En effet, le joueur sous contrat jusqu'en 2023 devrait être transféré dès la semaine prochaine. Les Rossoneri seraient en train de régler les derniers détails de l'opération avec le LOSC. Le milieu pourrait être vendu pour un montant compris entre 18 et 20 M€. Ce qui paraît cohérent pour un élément à qui il reste une année de contrat et qui a été acheté 20 M€ par les Nordistes en 2019. Déjà d'accord avec les Italiens, le Portugais, qui est venu à Milan il y a quelques jours pour faire connaissance avec le club et la ville, touchera un salaire de 3 millions d'euros par an. La fin du feuilleton est donc très proche !