Le Shakhtar Donetsk prolonge Georgiy Sudakov

Un temps convoité par le FC Barcelone, Georgiy Sudakov (21 ans) a finalement prolongé son contrat avec le Shakhtar Donetsk. Le prodige ukrainien est désormais lié jusqu’en juin 2028. Depuis le début de la saison, le natif de Bryanka a inscrit 3 buts et délivré 1 passe décisive en 18 matches toutes compétitions confondues.

«Heorhii Sudakov est diplômé de l’Académie du Shakhtar, qu’il a rejoint en 2017, et a fait ses débuts en équipe première en octobre 2020. Actuellement, le milieu de terrain de 21 ans a disputé 85 matches avec les Orange et Noir (13 buts marqués et 13 passes décisives). Avec les Pitmen, il est devenu champion d’Ukraine (2023) et vainqueur de la Supercoupe d’Ukraine (2021). Les fans ont reconnu Heorhii Sudakov comme le meilleur joueur du Shakhtar en 2023», précise le communiqué du club ukrainien.