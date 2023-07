Le PSG veut faire la guerre à Kylian Mbappé pour forcer son départ

La suite après cette publicité

Le Paris Saint-Germain pourra-t-il vraiment se passer de Kylian Mbappé cette saison ? C’est en tout cas ce qu’a montré officiellement le club parisien en décidant de ne pas l’appeler pour disputer la tournée de pré-saison au Japon et en Corée du Sud. Jusqu’à hier, les deux parties campaient sur les mêmes positions. Le PSG ne souhaite pas se séparer de Kylian Mbappé librement et le capitaine des Bleus souhaite, à tout prix, honorer sa dernière année de contrat, jusqu’en 2024.

Mais ce nouveau séisme dans le feuilleton Mbappé a provoqué des dégâts, après la première victoire de la saison parisienne contre Le Havre, en amical (2-0). Le PSG attendrait le 31 juillet prochain, date à laquelle se lève son option de prolongation, pour officiellement déclarer Kylian Mbappé comme transférable. Et s’il ne s’agit que d’une tournée de pré-saison, L’Équipe affirme que le PSG est prêt à ne plus le faire jouer afin de le forcer à étendre son bail… ou à partir dès cet été.

Kylian Mbappé placé parmi les "lofteurs" du PSG

Kylian Mbappé sera donc à vendre et le PSG aimerait préparer le futur du PSG sans sa star actuelle. Mais le club francilien ne peut le forcer à partir et assure, en interne, que c’est «presque du sabotage. Il tue son club et il renforce l’un de ses plus gros concurrents avec un possible transfert gratuit», ajoute le quotidien sportif. Il faudra donc attendre la date du 31 juillet pour que, soit Mbappé accepte les exigences de son club, ou que le PSG entame les discussions avec les autres clubs.

Selon les informations de The Athletic, les dirigeants prévoient déjà de le vendre pour plus de 100 millions d’euros et resteraient à l’écoute de toutes les offres. Cependant, le PSG reconnaît, à ce stade, que le capitaine des Bleus n’a démontré aucune intention d’aller ailleurs qu’au Real Madrid. Il restera donc une grosse semaine au clan Mbappé et au PSG pour trouver une solution, car pour l’instant, le numéro 7 parisien est classé parmi les "indésirables" du PSG.