Real Majorque - FC Barcelone : les compositions probables

Le Barça fait sa rentrée. Alors que le Real Madrid, son dauphin, accueillera Eibar dimanche après-midi, les Catalans eux se déplacent du côté de Mallorca (match à suivre en direct sur Foot Mercato). L'occasion de prendre, provisoirement, cinq points d'avance sur le club de la capitale. Avant la trêve, le FC Barcelone était sur une dynamique plutôt positive, avec cinq victoires et une défaite - lors du Clasico - sur ses six dernières rencontres de championnat.

En face des troupes de Quique Setién, le promu Mallorca, que les Blaugranas avaient battu 5-2 en décembre dernier avec un triplé de Lionel Messi. L'équipe des Baléares pointe à la dix-huitième place mais a réussi quelques gros coups sur sa pelouse, ayant notamment battu Valence (4-1), Villarreal (3-1) et le Real Madrid (1-0). Pas rassurant pour des Barcelonais pas forcément sereins loin de leurs terres, eux qui n'ont gagné que cinq de leurs treize déplacements.

Takefusa Kubo, l'attraction du soir

Pour ce match, Vicente Moreno devrait miser sur un 4-4-2 assez modulable. L'expérimenté Manolo Reina sera présent dans les cages, protégé par un quatuor Pozo-Valjent-Raillo-Fran Gamez. Au milieu, on retrouvera le duo composé de Dani Rodriguez et de Baba, alors que Lago Junior et l'ancien de La Masia, Takefusa Kubo, seront chargés d'animer les flancs. Le petit prodige nippon qui appartient au Real Madrid sera très attendu par les fans barcelonais ce soir. Enfin, devant, le Cucho Hernandez et Ante Budimir voudront profiter des quelques soucis défensifs du Barça.

De son côté, Quique Setién devrait continuer avec son 4-3-3 habituel, qui commence avec Marc-André ter Stegen dans les cages. Jordi Alba et Sergi Roberto sont attendus sur les côtés, alors que Samuel Umtiti semble le favori pour accompagner Gerard Piqué. Devant la défense, on retrouvera Sergio Busquets. Le Catalan sera positionné en soutien de Frenkie de Jong et d'Arturo Vidal. Lionel Messi et Antoine Griezmann seront là devant, et il reste à savoir qui complétera le trio, puisque si Luis Suarez a récemment reçu le feu vert médical après sa longue absence, les médias catalans voient Martin Braithwaite débuter.