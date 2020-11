Ligue des Champions : le PSG perdrait une fortune en cas d'élimination

Cela faisait bien longtemps que nous n'avions pas eu une odeur de soufre lors de la quatrième journée de la Ligue des Champions quand il s'agit du Paris Saint-Germain. Pourtant, c'est bien ce soir qu'une bonne partie de l'avenir européen du PSG va se jouer. Le dernier finaliste de la compétition accueille au Parc des Princes, un RB Leipzig qu'il a battu sèchement lors du Final 8 (3-0) et contre lequel il s'est incliné lors de la J3 de la C1 (1-2).

Si le PSG ne l'emporte pas, il suffira donc aux Allemands de s'imposer une seule fois sur leurs deux derniers matches pour se qualifier pour les huitièmes de finale. Si Manchester United l'emporte et que Paris perd, il suffira d'un petit point des Red Devils contre le Paris SG la semaine prochaine pour éliminer ce dernier de la compétition (toujours si les Allemands l'emportent contre Istanbul).

Ils avaient remporté 127 M€ l'année dernière

Vous l'aurez compris, si la qualification est encore tout à fait possible, un autre résultat qu'une victoire, si possible par deux buts d'écart, entamerait nettement les chances de retrouver Paris en huitièmes. Dans ce cas précis, le club de Nasser Al-Khelaïfi perdrait gros. Et pas que d'un point de vue sportif. L'année passée, le club français avait remporté, en allant en finale, 127 M€.

Selon les calculs du journal L'Équipe, le manque à gagner serait considérable et se chiffrerait entre 40 et 50 millions d'euros ! Concernant les droits télévisuels, d'autant que le PSG devrait être la seule formation française présente en 8es, le manque serait de 20 millions d'euros. La saison dernière avec 16 points en phase de poules, le PSG avait empoché 39,5 M€. Si le PSG ne gagne pas, il ne pourrait marquer - au maximum - que dix points et gagnerait 5,4 M€ en moins par rapport à 2019. Le club, déjà fortement impacté par la crise la saison dernière perdrait donc encore très gros.