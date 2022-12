Coupe du Monde 2022 : Nicolas Tagliafico, le guerrier argentin qui fait rêver l'OL

La suite après cette publicité

A la fin, il n'en restera qu'un. Cet hiver, l'Olympique Lyonnais a envoyé deux joueurs au Qatar pour participer à la Coupe du Monde 2022. Karl Toko Ekambi était sélectionné avec le Cameroun, qui a été finalement éliminé dès la phase de poules. Nicolas Tagliafico était le deuxième représentant lyonnais de ce Mondial. Et le latéral gauche fait la fierté de l'écurie présidée par Jean-Michel Aulas puisqu'il jouera la finale du tournoi dimanche 18 décembre. En effet, l'Argentine a obtenu son précieux sésame mardi soir en ne faisant qu'une seule bouchée de la Croatie (victoire 3-0), pourtant finaliste en en 2018.

Dernier représentant de l'OL au Mondial

Présent sur le terrain durant 90 minutes, Tagliafico a fait du Tagliafico. Discipliné et sérieux, il a apporté sa grinta tout en multipliant les interceptions et en osant offensivement. Solide, il a livré une belle prestation face aux Vatreni. Et pour tous ceux qui le connaissent ou le suivent depuis plusieurs mois à Lyon, ce n'était pas vraiment surprenant. A un an de la fin de son contrat à l'Ajax Amsterdam, le latéral gauche de 30 ans a été longtemps courtisé par l'OL, qui avait d'ailleurs envoyé Bruno Cheyrou (responsable de la cellule de recrutement) aux Pays-Bas pour tenter de le convaincre.

Mais Tagliafico a pris le temps de la réflexion. Difficile de faire autrement quand le FC Barcelone vient taper à votre porte. Puis, il a finalement dit oui à Lyon et à Peter Bosz le 23 juillet dernier après quatre ans et demi à l'Ajax (169 matchs, 16 buts). Un vrai soulagement pour Lyon, dont il était la priorité pour renforcer le couloir gauche. Rapidement, l'Argentin a été installé dans le onze de départ. Il a également vite conquis les supporters des Gones par son abnégation. L'expérimenté Tagliafico, titulaire indiscutable et surtout très régulier, n'a cependant rien pu faire pour sauver Peter Bosz quand le navire lyonnais coulait.

Joueur le plus utilisé chez les Gones

L'arrivée de Laurent Blanc n'a rien changé pour le joueur de 30 ans, toujours essentiel dans l'effectif rhodanien. Au total, il a disputé 15 matches, tous en tant que titulaire (1 but et 2 assists). Il est d'ailleurs le joueur qui a été le plus utilisé lors de la première partie de saison (1329 minutes de jeu). Ce qu'il était venu chercher à Lyon. « C'était l'un de mes objectifs en signant ici et je suis satisfait, donc, de jouer autant », avait-il expliqué en octobre dernier. Remplacé à seulement deux reprises, le joueur formé au CA Banfield est une pièce maitresse pour Laurent Blanc. Un entraîneur avec lequel il veut progresser et avancer main dans la main. Le coach français est lui aussi fan de son joueur et de l'homme qu'il est.

«Si tout le monde était au même point athlétique que lui, ce serait pas mal. Ce n'est pas le cas», avait lâché Blanc avant la trêve liée au Mondial. Au-delà de son physique, sa grinta est un atout qui plaît, lui qu'on surnomme le "pitbull". «Mon surnom vient de ma manière de jouer. Je ne suis pas très grand, râblé, comme un petit chien qui a l'air inoffensif mais qui peut être très agressif. Sur le terrain, je suis un guerrier. Je donne tout. On a tous des points faibles et je compense les miens avec cette intensité. Je n'ai peur de rien», avait-il expliqué à L'Equipe. Une mentalité qui séduit à Lyon mais aussi en Argentine. Titulaire lors de la défaite initiale face à l'Arabie Saoudite (72 minutes jouées), il avait été sur le banc face au Mexique.

Une place de titulaire à conquérir avec l'Albiceleste

Acuña lui avait été préféré par Lionel Scaloni. Même chose face à la Pologne, où il était entré en jeu 32 minutes. Idem face à l'Australie (20 minutes de jeu) et les Pays-Bas (43 minutes). Mais le Lyonnais, qui n'a pas forcément toujours été à son avantage dans le tournoi (pris de vitesse notamment); a profité de la suspension d'Acuña face à la Croatie pour se faire une place dans le onze lors de la demi-finale. Un match où il a vraiment apporté ses qualités. Olé lui a donné la note de 9. Rien ne dit qu'il sera titulaire dimanche face à la France, d'autant que TyC Sports a annoncé qu'Acuña devrait débuter. Mais Tagliafico a relancé le débat.

Ce qui est certain, c'est que l'ancien de l'Ajax peut rêver plus grand avec une victoire lors de ce Mondial comme l'avait confié le onzième footballeur argentin à défendre les couleurs lyonnaises avant le tournoi au site officiel de son club.« J’ai déjà joué d’autres Coupe du Monde, ma première était arrivée très tôt dans ma carrière internationale. Cette fois j’ai la sensation que je vais pouvoir profiter beaucoup plus». Avec une victoire, nul doute qu'il pourra savourer encore plus. La balle est dans son camp et celui de l'Albiceleste.