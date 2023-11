Quand la Juventus a loupé Jude Bellingham et Erling Haaland

La Juventus a raté le jackpot. Dans un entretien accordé à Tuttosport ce mercredi, Matteo Tognozzi, l’ancien responsable du scouting du club piémontais, a livré plusieurs anecdotes croustillantes sur les coulisses de ses mercatos. Il a notamment révélé avoir été tout proche de faire signer Jude Bellingham et Erling Haaland il y a quelques saisons.

«Mes plus grands regrets ? Je pense certainement à Bellingham, que nous étions proches de signer en 2019. Dans quelques jours, je le rencontrerai au Bernabéu et cela me fera un certain effet de repenser à la rencontre avec lui et son extraordinaire famille. Il avait finalement décidé de poursuivre son évolution à Birmingham, rembobine Matteo Tognozzi, avant d’évoquer le cas Haaland. Nous étions vraiment à un pas de signer Haaland aussi. C’était en novembre 2017 et j’étais arrivé en juillet. Nous l’avions entre les mains, mais à l’époque c’était pour l’incorporer à la Primavera (l’équipe réserve) et l’opération avait été jugée trop coûteuse. Il était encore sur le banc de Molde, mais quelques semaines plus tard, il a commencé à jouer et à marquer, puis a signé à Salzburg.» Le malheur des uns fait parfois le bonheur des autres.