Manchester City a trouvé un accord avec Erling Haaland !

Alors que le mercato estival ouvrira prochainement ses portes, l'avenir d'Erling Haaland (21 ans) reste logiquement sur toutes les langues ces dernières semaines. Auteur de 23 buts et 6 passes décisives en 20 matches toutes compétitions confondues, l'attaquant international norvégien (15 sélections, 12 buts) continue d'affoler les compteurs sous les couleurs du Borussia Dortmund. De quoi, logiquement, s'attirer une large cour de prétendants sur la scène européenne. Dans cette folle course, trois écuries semblent désormais se détacher inexorablement : le FC Barcelone, le Real Madrid et... Manchester City. Souvent annoncé légèrement en retrait des deux cadors espagnols, le club mancunien pourrait cependant bel et bien rafler la mise.

À la recherche d’un buteur de stature internationale pour remplacer Sergio Agüero, Manchester City semble, en effet, avoir tourné la page Harry Kane, largement pressenti du côté des Citizens lors des dernières fenêtres de transferts. Dès lors et ceci est désormais un secret de polichinelle, les dirigeants de l'actuel leader de Premier League souhaiteraient attirer Haaland à l’Etihad Stadium et ainsi profiter de la clause libératoire de 75 millions d’euros présente dans le contrat du natif de Leeds. Déterminés, les Skyblues ont ainsi passé la vitesse supérieure, au point même de désormais détenir un accord avec le joueur selon les dernières informations du Dailymail.

D'après le média britannique, Manchester City aurait ainsi réuni l'ensemble des conditions pour finaliser l'opération et le board des Marsupiaux serait quant à lui prêt à accepter un transfert du côté de l'Angleterre. Plus encore, le Norvégien, lui même, ne serait pas contre l'idée de rejoindre le champion en titre de Premier League. Ainsi, les Citizens devraient s'acquitter de la clause libératoire de l’ancien joueur de Salzbourg, située à 75 millions d’euros. A noter, par ailleurs, que Mino Raiola devrait également prendre une importante commission et le transfert total devrait donc s’élever à plus de 120 millions d’euros. Des sommes abordables pour le géant mancunien qui a fait de l’attaquant de 21 ans sa priorité numéro un.

Malgré tout, le Dailymail précise que cet accord ne devrait pas freiner les ardeurs de la concurrence. Si le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain, dans une moindre mesure, montrent de l’intérêt, le principal rival des Skyblues reste malgré tout le Real Madrid, qui continuera logiquement à se battre pour la signature d'un joueur destiné à un brillant avenir. Un dossier qui s'annonce donc complexe mais de plus en plus concret pour City, qui plus est quand on sait que la famille du joueur partage une affinité particulière avec le club (le père de Haaland, Alfie, a passé trois ans chez les Citizens après avoir quitté Leeds United). Décidant, ces dernières semaines, d'interrompre ses recherches pour un arrière gauche afin de se focaliser sur un buteur de classe mondiale, Manchester City semble donc plus que jamais bien placé pour réaliser un énorme coup !