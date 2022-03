OM-FC Bâle : les compositions officielles

L'Olympique de Marseille lance sa campagne de Ligue Europa Conférence avec la réception des Suisses du FC Bâle, pour le compte des huitièmes de finale aller (une rencontre à suivre en direct commenté sur FM). Au tour précédent les Marseillais n’ont pas trembler face à la modeste formation azerbaïdjanaise de Qarabag. Deux victoires, 3-1 à la maison puis 3-0 à l’extérieur pour l’OM. Un peu à l’arrêt en championnat, Marseille veut évidemment poursuivre son parcours européen le plus longtemps possible mais veut aussi se rassurer et retrouver la victoire. Un match aller déjà décisif donc pour Sampaoli et ses hommes qui doivent faire la différence ce soir sur la pelouse du Vélodrome.

Pour ce match, Jorge Sampaoli opte pour un 4-3-3 et doit faire sans Pape Gueye, suspendu. Comme face à Qarabag c'est bien Steve Mandanda qui prend place dans le but olympien. En attaque, titularisation du trio offensif Under-Milik-Payet, peu habitué à évoluer ensemble. En face, Patrick Rahmen aligne un 4-2-3-1, dans lequel on retrouve les prêtés niçois Andy Pelmard et Dan Ndoye et la recrue hivernale Fedor Chalov.

OM : Mandanda - Rongier, Saliba, Caleta-Car, Kolasinac - Guendouzi, Kamara, Gerson - Under, Milik, Payet

Bâle : Lindner - Tavares, Pelmard, Frei, Katterbach - Xhaka, Kasami - Ndoye, Espósito, Millar - Chalov