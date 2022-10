Mauro Icardi déclare la guerre à Wanda Nara

La suite après cette publicité

Les sourires ne sont plus vraiment sur leurs visages actuellement. Ex-femme mais toujours agent de Mauro Icardi, Wanda Nara ne l'est plus pour très longtemps. Selon les médias turcs, repris en Argentine, l'ancien joueur du PSG voudrait se séparer d'elle également professionnellement.

« Wanda Nara n'est plus mon agent, ne payez pas pour elle », aurait déclaré l'attaquant de Galatasaray. Il aurait même demandé à son nouveau club de ne plus la rémunérer. Un chèque à hauteur d'un million d'euros a été bloqué par Wanda. La goutte qui fait vraisemblablement déborder le vase après leurs grandes histoires conjugales.