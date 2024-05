Manchester City - Manchester United : les compositions officielles

Manchester City pour le doublé ou Manchester United pour sauver sa saison ? Les deux clubs de Manchester s’affrontent en finale de la Coupe d’Angleterre (coup d’envoi 16h00, un match à suivre sur FM). En 2023, l’affiche était la même et les Cityzens s’étaient imposés (2-1). Tout juste sacrés champions, les hommes de Pep Guardiola ont l’occasion donc de s’offrir le doublé ce samedi. En face, les Red Devils jouent leur saison après une décevante 8e place en Premier League et la Coupe d’Europe, la saison prochaine, passe par une victoire en finale.

La suite après cette publicité

Pour cette rencontre, Guardiola est privé d’Ederson (blessé) mais Ortega est le titulaire en coupe donc le plan ne change pas. En défense, Stones et Aké forment la charnière. Dias est sur le banc. Walker et Gvardiol sont dans les couloirs. Au milieu, Rodri et Kovacic vont soutenir Bernardo Silva, De Bruyne et Foden. Haaland est titulaire devant. Grealish démarre sur le banc. Côté United, Varane est titulaire avec Lisandro Martinez en défense. Wan-Bissaka et Dalot garderont les couloirs. Au milieu, Amarabat est aligné avec Mainoo alors que devant c’est Bruno Fernandes qui va évoluer en faux 9 avec Garnacho, McTominay et Rashford en soutien.

Les compositions officielles :

Manchester City : Ortega - Walker, Stones, Aké, Gvardiol - Rodri, Kovacic - Silva, De Bruyne, Foden - Haaland

La suite après cette publicité

Manchester United : Onana - Wan-Bissaka, Varane, Martinez, Dalot - Amrabat, Mainoo - Garnacho, McTominay, Rashford - Fernandes.