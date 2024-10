Ballon d’Or : Nico Williams a déjà gagné selon lui

Nico Williams ne pouvait pas rêver mieux. Nommé parmi les trente finalistes pour remporter le Ballon d’Or, l’ailier pourrait bien décrocher une place dans le top 10 grâce à son immense Euro, qu’il a remporté avec la Roja. Une immense fierté pour l’Hispano-Ghanéen : «je n’aurais jamais imaginé pouvoir être nommé. Me voir sur la liste est le plus grand succès que j’ai obtenu dans ma carrière, je suis super fier et heureux de la nomination. Cela signifie que ma saison a été très bonne».

Étonnamment, cette nomination est déjà une fin en soi pour l’ailier de l’Athletic Bilbao. «J’essaie de continuer à grandir en tant que joueur, d’essayer de faire de grandes choses dans le football, ce qui est l’ambition que j’ai. Je suis très heureux d’être sur cette liste, rien que ça est déjà un grand triomphe pour moi», a révélé l’attaquant de 22 ans dans les colonnes du quotidien As. Pour connaître le résultat du Ballon d’Or, rendez-vous le 28 octobre.