Twente - Lazio : Loum Tchaouna victime d’insultes et de gestes à caractère raciste

Alors que l’année 2024 arrive bientôt à son terme, le racisme continue. Le joueur de la Lazio Loum Tchaouna a été victime d’insultes racistes et de hurlements de singe lors de la rencontre entre Twente et le club italien en Ligue Europa (0-2). Sorti à la 89e minute, l’international espoir français de 21 ans a signalé ces faits de la part des supporters néerlandais à l’arbitre. Son coach Marco Baroni est revenu sur ces événements et sa décision de remplacer son joueur, en conférence de presse.

« Tchaouna a entendu ces hurlements. C’est un sujet que je n’aime pas exposer maintenant, ce n’est pas le bon contexte. Je vous confirme ce qui s’est passé. Nous avons essayé de le calmer. Il y a également eu une implication de nos supporters hier. Le club, le directeur et le président vont agir pour débloquer cette situation désagréable. (…) Le quatrième arbitre avait compris que je changeais Pedro, mais j’ai préféré sortir Tchaouna parce qu’il n’était pas dans les conditions mentales pour être sur le terrain », a-t-il expliqué en conférence de presse pour Le Corriere dello Sport.