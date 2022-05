Mercato PSG : la bombe lâchée par Kylian Mbappé met le feu à l'Espagne

La suite après cette publicité

La grande star de la soirée. Hier, Kylian Mbappé était attendu de pied ferme sur le tapis rouge des Trophées UNFP par les journalistes et les supporters venus en masse. A l'applaudimètre, l'attaquant du Paris Saint-Germain a été le grand gagnant de la soirée. Il l'a aussi été au niveau du palmarès puisqu'il a été élu meilleur joueur de la Ligue 1 tout en étant présent dans le onze type de la saison 2021-22. Une fois sur scène, le Français n'a pas pu éviter les questions au sujet de son avenir, lui qui doit trancher entre prolonger son contrat au PSG ou rejoindre le Real Madrid.

Et visiblement, KM7 y voit plus clair. «Très rapidement, c'est quasiment terminé. Est-ce que mon choix est fait ? Oui oui, quasiment», a avoué Kylian Mbappé sur scène. Puis, il a été logiquement relancé sur le sujet en zone mixte. Et là encore, il a fait une annonce puisqu'il a précisé qu'il dévoilerait sa décision «bientôt et bien avant» le prochain rassemblement de l'équipe de France, prévu le 28 mai à Clairefontaine. Des déclarations qui ont mis le feu en France mais également en Espagne où l'avenir de l'attaquant de 23 ans fait quotidiennement les gros titres.

La presse espagnole voit Mbappé à Madrid

Marca a bluffé en titrant "C'est fini...". Mais la publication espagnole a coupé les déclarations du joueur tricolore avant de les relayer en intégralité : «il faut respecter toutes les parties. Je suis aussi pressé, mais il n'y a pas que moi. C'est fini, il manque des détails, mais c'est fini. Ma décision sera bientôt connue». Marca a ensuite indiqué : «au Real Madrid, ils restent confiants et calmes, et l'avenir du footballeur français, déjà en blanc, ne fait aucun doute. Ni les problèmes de droits à l'image, ni les chiffres de la prime à la signature, ni l'adéquation du Français au schéma d'Ancelotti. Aucun des différents problèmes qui pourraient obscurcir la fin de l'opération n'inquiète le Real Madrid.»

De son côté, Andres Onrubia, journaliste pour AS et la Cadena SER a confié à la radio : «à Paris, ils sont nerveux. Il annoncera sa décision avant le 28 mai. Il pourrait le faire samedi lors de son dernier match avec le PSG. Je pense que ça pourrait être là car il pourra dire au revoir aux supporters et faire un discours». Un de ses confrères a toutefois nuancé : «si Mbappé a décidé, je ne pense pas que ce soit une bonne conduite d'avoir donné de l'espoir au PSG ces deux derniers mois», avant d'ajouter : «s'il ne fait aucun geste, c'est aussi un signe». Enfin, l'émission El Chiringuito a consacré une large partie au sujet Mbappé.

Un visage et des propos qui veulent tout dire

«J'ai le sentiment que Mbappé est beaucoup plus proche de Madrid que de Paris», a lâché un envoyé spécial de l'émission qui a interrogé le joueur en zone mixte. Le fait qu'il lui réponde dans un espagnol parfait est aussi un signe de son futur départ selon lui. Tout comme l'expression de son visage quand il lui a demandé s'il faisait ses adieux (voir tweet ci-dessous). El Chiringuito y voit le message suivant : «nous nous voyons à Madrid». L'émission a aussi précisé qu'à Paris on a peur qu'il rejoigne Madrid. Surtout que d'après les journalistes de l'émission, le fait qu'il ait posé avec le prochain maillot du PSG ne signifie rien.

🚨¡ATENTO AL GESTO DE MBAPPÉ!🚨



🎙️"Kylian, ¿es una DESPEDIDA?"



😳La 'mueca' del francés a @plazacasals... habla por sí sola. #ChiringuitoMbappé pic.twitter.com/KYURWJjwrP — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 15, 2022

Enfin, le média ibérique a étudié le discours du Français. En février dernier, il avait déclaré que devenir un jour le meilleur buteur de l'histoire du PSG pouvait être un objectif. Hier soir, il a simplement répondu que figurer dans le top 3 des meilleurs buteurs du club de la capitale le rendait heureux. Pour El Chiringuito, c'est encore un signe de son futur départ. Ce qui est certain, c'est que la presse espagnole est impatiente de connaître la décision du Français. Même si pour elle, visiblement, Kylian Mbappé sera à Madrid l'an prochain. Réponse dans quelques jours...