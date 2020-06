Gérard Houllier enrage contre la France

Du côté de l'Olympique Lyonnais on ne digère toujours pas l'arrêt de la saison de Ligue 1. Le président des Gones, Jean-Michel Aulas, se bat pour faire reprendre la saison. Son conseiller, Gérard Houllier, évoquait lui un complot contre le club rhodanien le mois dernier. L'ancien entraîneur de Liverpool et d'Aston Villa est monté une nouvelle fois au créneau sur cette décision de stopper la saison. Ses propos sont rapportés par le tabloïd The Mirror.

« Pour moi, le football est synonyme d'espoir et d'optimisme. Le football en Allemagne a repris, ce qui est juste pour la compétition et aussi un énorme coup de pouce mentalement pour la population. La France a fait une erreur. Elle a pris une décision très rapide (le 30 avril). Non seulement c'est stupide mais maintenant ça devient têtu. Ils devraient dire que nous avons fait une erreur, maintenant nous changeons notre choix et nous recommençons », a-t-il déclaré avant de féliciter la méthode de réflexion de la Premier League pour faire reprendre le championnat. « La Premier League a attendu jusqu'à la dernière minute pour voir si elle pourrait reprendre la compétition ou non. Je pense que c'est une très bonne chose. »