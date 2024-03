Metz : László Bölöni fustige Alexandre Oukidja après sa bourde

Rien de plus au FC Metz. Face à Monaco, les Lorrains ont sombré sur leur terrain (2-5). Rapidement menés 3-0, les Messins ont laissé Monaco déroulé son football. Même son gardien expérimenté Alexandre Oukidja (35 ans) a déjanté. L’Algérien a tenté une talonnade pour renvoyer le ballon. Contré par Folarin Balogun, l’Américain a marqué le quatrième but de la rencontre sur cette erreur stupide. Son entraîneur, László Bölöni, n’a pas mâché ses mots et a blâmé le geste de son joueur.

« En deuxième mi-temps on fait une bonne prestation, on est récompensé par les deux buts. Après ce qu’a fait mon gardien de but c’est 5-2. Tu ne peux pas te permettre des choses comme ça, même si tu gagnes trois zéro, tu ne fais pas ça ! » a réagi l’entraîneur messin au micro de Prime Vidéo. En conférence de presse d’après match, l’entraîneur roumain a ajouté : «c’est un manque de respect vis-à-vis de lui-même, de ses coéquipiers, du staff, du club, des supporters. Ce sont des choses qu’un joueur professionnel ne fait pas. Même s’il le réussit, il ne le fait pas. Parce qu’il doit être sérieux ! (…) S’il va perdre sa place, c’est une autre question. Il aura une sanction mais je la garde pour moi ».