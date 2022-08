Girondins de Bordeaux : Josh Maja bientôt prolongé

Après les départs de M'Baye Niang (Auxerre), Edson Mexer (Estoril) et Hwang Ui-jo (Nottingham qui l'a immédiatement prêté à l'Olympiakos), les Girondins de Bordeaux restent, pourtant, toujours dans l'incapacité d'homologuer les contrats de ses quatre recrues actuellement en salle d'attente (Jonas Lössl, Yoann Barbet, Vital Nsimba et Clément Michelin). Pour ce faire, le club bordelais cherche donc à réduire sa masse salariale et un retournement de situation pourrait ainsi intervenir dans le dossier Josh Maja (23 ans).

La suite après cette publicité

Après avoir repoussé une première offre de prolongation des Girondins, l'attaquant de 23 ans devrait finalement accepter de prolonger avec le FCGB selon les dernières informations de France Bleu, confirmées par L'Equipe. Avec des émoluments désormais estimés à 100 000 euros brut par mois, le joueur aurait accepté de diviser son salaire par deux et sera désormais lié aux Girondins jusqu'en 2024 avec une option automatique d'une saison supplémentaire en cas de montée en L1.