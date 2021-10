PSG - RB Leipzig : Nordi Mukiele n'est pas d'accord avec l'arbitrage

La suite après cette publicité

Malgré son but inscrit en seconde période sur un superbe centre d'Angeliño pour redonner l'avantage aux siens, le défenseur français du RB Leipzig, Nordi Mukiele, n'a pas pu empêcher la défaite face au Paris Saint-Germain dans le cadre de la 3e journée de la Ligue des Champions. Interrogé par RMC Sport après la rencontre, l'ancien Montpelliérain regrette la décision de l'arbitre italien Marco Guida d'accorder le pénalty aux Parisiens après la faute de son compatriote Mohamed Simakan, mais reste fier de la prestation de ses coéquipiers.

« Sincèrement, je trouve que c’est sévère (le penalty pour la faute de Simakan sur Mbappé, ndlr). Je pense qu’il se laisse un peu tomber. On ne va pas se focaliser là-dessus. On a fait un bon match, je suis fier de ce qu’on a fait. On ne mérite pas de perdre. Il y a des situations qu’on aurait pu mieux jouer. Ils ont eu trois grosses occasions et ils les ont mises au fond. C’est dommage. Mais il y a beaucoup de points positifs. On a manqué un peu de chance, de justesse technique. C’est un début de saison compliqué. Mais on va essayer de remonter. Il faut repartir la tête haute », a-t-il affirmé après le match en bord terrain.

