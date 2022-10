Joachim Löw a refusé de revenir à Stuttgart

Joachim Löw est toujours sans poste. Plus d'un an après son départ de la Nationalmannschaft, l'Allemand attend la bonne offre pour revenir sur le devant de la scène. Annoncé un petit moment du côté du PSG cet été, on apprend de Bild qu'il a refusé de revenir à Stuttgart (actuel 16e de Bundesliga) ces dernières semaines.

Après avoir été joueur (1980/1981) puis entraîneur (1996-1998) du VfB, l'homme de 62 ans s'est vu proposer un rôle de consultant qui ne l'intéresse pas. D'après le média allemand, il souhaite reprendre du service mais sur un banc de touche. Philipp Lahm et Sami Khedira (35 ans), deux champions du monde 2014 sous les ordres de Löw, sont eux conseillers des Roten.