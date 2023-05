Serie A : la Juventus renverse Lecce, l’Atalanta fait plier la Spezia, match fou entre la Fiorentina et la Salernitana

Alors que le Napoli attend toujours d’être officiellement sacré champion d’Italie, la course en Europe s’intensifie en Serie A avec cette 33ème journée du championnat en ce mercredi ensoleillé sur les pelouses italiennes. La Juventus a renversé sans trop de souci le promu Lecce (2-1) grâce à des réalisations de Leandro Paredes (15e) et Dusan Vlahovic (40e), malgré la réduction du score sur pénalty d’Assan Ceesay (37e). L’Atalanta défiait, au Gewiss Stadium, La Spezia (3-2) : Marten de Roon a répondu de la meilleure des manières (32e) après l’ouverture du score de Emmanuel Gyasi (18e). Et dès l’entame du second acte, Davide Zappacosta (48e) puis Luis Muriel (54e) ont mis à l’abri les Bergamasques. A noter que Mehdi Bourabia a sauvé l’honneur en réduisant le score (64e).

La suite après cette publicité

Sur les autres pelouses, le Torino a battu la Sampdoria (0-2) sans difficulté grâce à son jeune défenseur Alessandro Buongiorno (31e) sur une passe d’Ivan Ilic puis Pietro Pellegri, ancien du Genoa qui est venu provoquer les tifosi de la Samp (90e+4). La Fiorentina a accroché non sans souffrir le point du nul contre la Salernitana (3-3). Boulaye Dia a inscrit un triplé (10e, 59e, 81e sp). Nicolás González était pourtant parvenu à remettre les compteurs à zéro dans un premier temps (36e), bien imité par ses coéquipiers Jonathan Ikoné (71e) puis Cristiano Biraghi (85e). Au classement, la Juventus reprend provisoirement la 2ème place. L’Atalanta campe la 4ème position. La Viola est toujours à la 8ème marche. Les Granata restent dans le ventre mou à la 10ème place. La Salernitana est classée 14e, non loin de Lecce 16e et de La Spezia 18e. La Sampdoria est encore lanterne rouge.

À lire

Sampdoria : une fresque en hommage à Gianluca Vialli vandalisée à Gênes