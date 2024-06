Mali : plusieurs joueurs menacent de boycotter la sélection

Rien ne va plus entre les joueurs maliens et leur fédération. Quart de finalistes de la Coupe d’Afrique des Nations, les Maliens sont en mauvaise posture pour se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde. À cause des résultats, la fédération a décidé de licencier Éric Chelle, sélectionneur des Aigles depuis mai 2022. Lors du dernier rassemblement, le capitaine malien, Hamari Traoré, avait déploré les conditions dans lesquelles lui et ses coéquipiers se trouvaient lorsqu’ils rejoignaient leur sélection. La préparation des matchs a notamment été perturbée par de nombreux vols annulés. L’ancien joueur de Rennes, avec plusieurs coéquipiers, menace même de boycotter la sélection.

« Nous partageons pleinement votre colère et votre déception (…). Si la situation reste inchangée, nous nous réservons le droit ne pas honorer la sélection et de ne pas participer aux prochains matches de qualification », a écrit Hamari Traoré dans une lettre ouverte partagée par plusieurs coéquipiers (El Bilal Touré, Kamory Doumbia, Falaye Sacko…).