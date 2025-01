Le communiqué cinglant de Las Palmas contre la décision du CSD accordée au Barça

Et si c’était le début d’un mouvement d’ampleur contre le FC Barcelone en Espagne ? L’avenir proche nous le dira mais ça y ressemble. La décision du conseil supérieur du sport espagnol (CSD) de donner raison au FC Barcelone et donc de valider les inscriptions de Dani Olmo et de Pau Victor pour la seconde partie de saison, ne passe pas pour certains clubs. C’est le cas de Las Palmas qui a publié un communiqué particulièrement piquant. La formation insulaire, actuellement 13e du championnat, fait part de son mécontentement et estime que c’est la porte ouverte à d’autres dérives. «La résolution émise hier par le Conseil Supérieur des Sports (CSD) nous a surpris défavorablement et depuis à l’UD Las Palmas, nous exprimons notre désaccord absolu. Nous considérons que cette décision représente un grave danger pour l’intégrité de la compétition et crée un précédent inquiétant qui pourrait déstabiliser les fondements du football professionnel dans notre pays» entame le communiqué. Avec cette décision, le club juge que les règles économiques mises en place ont été bafouées.

«Il est particulièrement frappant que cette résolution ait été adoptée avec une rapidité inhabituelle, sans donner lieu à la vue ou à la participation de LaLiga et de la RFEF, acteurs clés dans la gestion du football espagnol. Cette procédure a ignoré les décisions antérieures du CSD lui-même et des tribunaux, ce qui génère un sentiment d’arbitraire incompatible avec les principes de transparence et d’équité qui devraient régir tout processus de ce type. Par ailleurs, la déclaration d’incompétence de la Commission de contrôle dans cette affaire semble témoigner d’un manque de connaissance inquiétant du fonctionnement du système de visas préalables et de licences définitives, préalablement convenu par les institutions concernées. A aucun moment l’application des articles du règlement RFEF qui empêchaient l’octroi de licences n’est évoquée, un point clé en la matière. Les dégâts causés par cette résolution transcendent le cas spécifique des acteurs impliqués. Son impact met en danger le système de contrôle économique de la Liga, un outil reconnu et salué dans la loi du sport, qui s’est avéré essentiel pour garantir la durabilité économique des clubs. Ce système, admiré à l’échelle internationale, a sauvé de la ruine de nombreuses entités historiques tout en garantissant une concurrence équilibrée sur et en dehors du terrain. Or, cette mesure du CSD contredit directement les principes établis dans ladite loi, générant une incertitude sur l’avenir du football professionnel espagnol. À l’UD Las Palmas, nous insistons pour que les effets de ces mesures soient soigneusement examinés et nous espérons que le respect des règles qui garantissent l’intégrité de notre compétition sera rétabli. L’UD Las Palmas réaffirme son engagement à défendre un football juste, durable et équilibré, basé sur des règles claires convenues par tous les clubs.»