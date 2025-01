FC Barcelone : le gouvernement espagnol donne son feu vert pour inscrire Dani Olmo et Pau Victor

C’est le dossier qui crispe le FC Barcelone depuis le début de l’année 2025. Arrivés cet été du RB Leipzig et Girona, Dani Olmo (26 ans) et Pau Victor (23 ans) n’ont pas pu être inscrits par le club blaugrana pour la seconde partie de saison. Une décision confirmée par La Liga et la Fédération Espagnole (RFEF) suite au non-respect des règles du fair-play financier mis en place par le championnat espagnol.

La suite après cette publicité

Déjà dans une situation similaire en début de saison, les deux joueurs ont pu compter sur la lourde blessure du défenseur danois Andreas Christensen - qui a été retiré de la liste de la Liga provisoirement - pour être inscrits. L’ancien joueur de Chelsea étant de retour pour la seconde partie de saison et le FC Barcelone n’ayant pas su convaincre financièrement, l’imbroglio a donc repris. Cherchant à tout prix une solution, le FC Barcelone se doit d’y arriver, surtout dans le cas de Dani Olmo. Arrivé cet été pour 55 millions d’euros du RB Leipzig, il peut quitter le club librement s’il n’est pas inscrit grâce à une clause dans son contrat.

Feu vert pour Dani Olmo et Pau Victor

Multipliant ainsi les recours, le FC Barcelone est allé saisir le conseil supérieur du sport espagnol (CSD) afin d’obtenir une réinscription des deux joueurs de manière conservatoire. Et cela tombe bien puisque l’instance nationale est allée dans le sens du club catalan comme le rapporte différents médias ibériques comme la Cadena Ser ou Marca. Dans un communiqué le CSD a expliqué sa posture : «il a un caractère provisoire jusqu’à ce que le recours soit définitivement résolu.»

La suite après cette publicité

«Le CSD a constaté la possible concomitance d’une cause de nullité de plein droit et l’existence de dommages immédiats et difficilement réparables, qui affecteraient les droits reconnus dans l’actuelle Loi du Sport aux footballeurs Dani Olmo et Pau Víctor et à leur sécurité juridique. Le CSD considère que la non-adoption de cette mesure conservatoire causerait de graves dommages économiques et sportifs au club et, surtout, aux footballeurs. Cela pourrait également nuire aux intérêts de l’équipe espagnole, ainsi qu’au reste des compétitions nationales, y compris la Liga», peut-on y lire. Une nouvelle qui va permettre aux deux joueurs d’avoir l’esprit tranquille un temps et ainsi reprendre la compétition. Ainsi, s’ils ne joueront pas ce soir contre l’Athletic Club en demi-finale de Supercoupe d’Espagne, ils seront bien disponibles pour les matches suivants et une possible finale ce dimanche.