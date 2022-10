EdF : les Bleus ont transmis un projet modifié de convention des droits à l'image à la FFF

Alors que la polémique autour des droits à l'image des joueurs de l'Equipe de France a encore battu son plein lors du dernier rassemblement des Bleus à Clairefontaine, il y a un peu plus d'un mois maintenant, ces derniers ont indiqué avoir transmis à la fédération Française de Football (FFF) un projet modifié de la convention liée à ces droits. « Les joueurs de l'équipe de France, par le biais de leur capitaine, ont remis ce jour (mercredi) au président de la FFF un projet modifié de convention unissant chaque joueur à sa fédération » ont-ils annoncé dans un communiqué transmis à l'AFP. En effet, les Bleus, qui sont représentés par leur capitaine Hugo Lloris dans cette démarche, souhaiteraient que le nouveau texte entre en vigueur dès le mois de janvier 2023 et qu'il revienne également sur «la clarification des droits de la FFF sur l'image collective de l'équipe de France» mais aussi sur le « droit de chaque joueur sur son image individuelle ». De plus, la durée de la convention serait ramené « à deux ans » (alors que celle actuelle est en place depuis 12 ans).

Pour rappel, Kylian Mbappé avait été le porte étendard de cette fronde généralisée des Bleus après avoir déjà refusé une opération marketing le 22 mars puis les séance photos avec les différents sponsors de la FFF le 20 septembre. Avec cette action, le natif de Bondy avait mobilisé ses coéquipiers pour faire bouger les choses en mettant la question du droit à l'image sur la table.