PSG : l’annonce folle de Javier Pastore sur Bradley Barcola

Invaincu en Ligue 1, le Paris Saint-Germain connaît plus de difficultés en Ligue des champions. Après trois rencontres disputées, le club de la capitale affiche un bilan très mitigé. Ce mercredi soir face à l’Atlético de Madrid, les hommes de Luis Enrique vont devoir montrer un meilleur visage que lors de leurs récentes sorties en C1 - une victoire contre Gérone, un nul face au PSV et une défaite à Arsenal - pour continuer à croire à une qualification en 8e de finale. Pour cela, les Parisiens pourront compter sur Bradley Barcola, que Javier Pastore juge en capacité d’aller très loin.

« Ce qui change par rapport au PSG de ces cinq, six dernières années, ce sont les 'étoiles’. Messi, Neymar, Mbappé, Cavani, Ibrahimović… Il s’agissait de joueurs importants. Aujourd’hui, quand je regarde Paris, je vois une équipe. Il y a un bloc, une identité, et les individualités sortiront d’elles-mêmes. Certains joueurs, dans six mois, un an, peuvent en devenir des étoiles. Barcola, il me surprend beaucoup. Il a un niveau exceptionnel. Avec l’âge qu’il a, il a pris en main l’équipe, avec Dembélé, chacun sur son côté. Il peut arriver au niveau de Mbappé », a expliqué El Flaco dans un entretien accordé au Parisien. À lui de répondre sur le terrain maintenant.

