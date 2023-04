PSG - RC Lens : le réveil opportun du patron Kylian Mbappé

Trois matchs sans marquer, voilà qui relève de l’anomalie pour un joueur de la trempe de Kylian Mbappé. Alors forcément, le champion du monde 2018, qui n’avait plus connu pareille disette depuis 1 an et demi, était extrêmement attendu face lors de la réception du RC Lens (3-1), ce samedi, dans le cadre de la 31e journée de Ligue 1. D’autant plus qu’il s’agissait d’un choc au sommet décisif dans la course au titre contre les Sang et Or. Le moins que l’on puisse dire, c’est que KM7 n’a pas déçu dans son jardin.

Tranchant, dangereux et décisif, Kylian Mbappé a été l’élément le plus en vue sur la pelouse du Parc des Princes. Le Bondynois a d’ailleurs été élu homme du match par notre rédaction (note : 8). Après un début de partie délicat des siens face à une valeureuse formation lensoise, c’est Mbappé, qui n’avait encore jamais marqué face à Lens en 3 matchs, qui a fait parcourir le premier frisson dans l’enceinte francilienne, quand son service pour Lionel Messi a failli être décisif, après un rush dont il a le secret ayant enflammé le Parc (13e). Il a ensuite pris les choses en main en transformant, en pivot, une occasion dont il était à l’origine avec Vitinha (31e).

Mbappé retrouve le sourire et continue d’affoler les compteurs

Une réalisation loin d’être anodine. S’il a donc retrouvé le chemin des filets (après 4 matchs sans marquer si l’on prend même en compte la Ligue des Champions), l’ancien attaquant de l’AS Monaco est devenu le meilleur buteur de l’histoire du PSG en première division française grâce à ses 139 réalisations, soit une de plus qu’Edinson Cavani (138 buts en L1). Mbappé a ensuite encore fait parler sa connexion avec Messi en lui délivrant une passe décisive géniale en talonnade pour tuer le suspense avant la pause (40e). En plus d’avoir fait de nouveau parler la poudre et d’avoir porté son équipe, tel un vrai leader, Kylian Mbappé a égalé Pedro Miguel Pauleta en inscrivant au moins 20 buts lors de quatre saisons.

De quoi lui permettre, aussi, de trôner seul en tête d’un classement des buteurs qu’il domine sans partage depuis maintenant 2019. « On sait que ce sont de grands joueurs, a rappelé, comme une évidence, Jonathan Gradit en zone mixte à l’issue de la rencontre. Mbappé, Messi… On l’a vu à la vidéo, dès qu’ils ont des occasions, ils sont hyper réalistes. Et ça a été le cas. Donc ça reste quand même une bonne équipe, mais on sentait qu’il y avait la place, donc c’est ça qui est frustrant. » C’était sans compter, donc, sur le retour d’un Kylian Mbappé qui confirme plus que jamais son statut chez lui, à Paris.