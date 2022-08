Hwang Ui-jo quitte Bordeaux pour l'Olympiacos

Le feuilleton autour de l'avenir de Hwang Ui-jo a connu son dénouement. Sous contrat avec les Girondins de Bordeaux jusqu'en 2023, l'attaquant sud-coréen ne jouera pas le reste de la saison sous le maillot du club au scapulaire. Après seulement 22 petites minutes disputées en 4 journées de Ligue 2, l'international aux 45 sélections (15 buts) quitte la Gironde pour Nottingham Forest, qui a l'a prêté pour le reste de la saison 2022/23 en Grèce, à l'Olympiacos.

Dans un communiqué, la formation anglaise est fière d'annoncer l'arrivée de sa huitième recrue estivale : «Nottingham Forest est ravi de confirmer la signature de l'attaquant Hwang Ui-jo du côté français de Bordeaux. L'international sud-coréen sera immédiatement prêté aux champions grecs de l'Olympiacos pour le reste de la saison 2022/23» Il rejoint au Pirée d'autres joueurs passés par la Ligue 1, tels que Konrad De La Fuente (prêté par l'OM) et Aboubakar Kamara (ex-Monaco et Dijon).

