Kings World Cup : malgré sa remontada, la France s’incline face à Peluche Cagliari

Après sa victoire lors de son entrée en lice dans cette Kings World Cup, l’équipe de France du streamer AmineMaTue affrontait ce mercredi les Mexicains du Peluche Cagliari. Ces derniers avaient dominé la Belgique d’Eden Hazard au premier match. Toujours avec Jérémy Menez mais sans Samir Nasri, blessé lors du premier match et forfait pour le reste de la compétition, les Français se sont inclinés. Malgré l’ouverture du score des Bleus, le match a basculé sur la règle du 1v1 et le fameux goal à goal.

L’ancien défenseur bordelais Abdeljalil Medioub n’a pu empêcher son équipe d’encaisser trois buts dans ce duel face à Furby. La France aura eu les occasions pour revenir, mais aura manqué de précision dans le dernier geste et aura buté sur le portier mexicain très impressionnant sur sa ligne. Mais les Bleus n’ont pas lâché. Pourtant menée 5-1, la France a réussi à réaliser le même exploit que lors du premier match en renversant complètement la rencontre et en égalisant à la dernière seconde grâce au but qui compte double (5-5). De quoi offrir une nouvelle séance de tirs au but version MLS. Mais cette fois-ci, le miracle n’a pas eu lieu et la France s’incline donc (5-5, 4-2 aux tab). Lors des barrages, la France jouera les Argentins du Muchachos FC ou les Allemands du Youniors FC.