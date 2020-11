Chelsea : Kurt Zouma, le roi des airs

Qu'est-ce qu'un bon défenseur moderne ? La vitesse et la taille semblent être de bon critères pour le qualifier. La solidité dans les duels est aussi très important pour un défenseur, notamment dans le domaine aérien. Et l'Observatoire du football CIES s'est prêté au jeu de trouver le joueur le plus efficace dans les airs.

Et leur rapport hebdomadaire couronne Kurt Zouma. Le défenseur central français de Chelsea a donc remporté 96,3% de ses duels aériens depuis le début de saison en Premier League. Il s'agit du meilleur ratio parmi les 10 plus grands championnats européens. L'ancien Stéphanois devance dans ce classement Berat Djimisti (Atalanta, 95,7%) et Harry Maguire (Manchester United, 90%). A noter la 4e place de Raphaël Varane, avec 88% de duels remportés.