L’OL va accueillir un nouveau directeur de la performance

L’OL s’apprête à renforcer son staff technique avec l’arrivée imminente de Rick Cost au poste de directeur de la performance. Matthieu Louis-Jean, directeur technique du club, a dévoilé cette information lors de l’émission «Tant qu’il y aura des Gones» sur Olympique et Lyonnais.

Passé par Feyenoord et la fédération américaine de football, où il supervisait l’ensemble des équipes nationales, le Néerlandais interviendra non seulement auprès du groupe professionnel, mais aussi auprès du groupe pro 2 et de l’académie.