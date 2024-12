Barça : Pedri ne cache pas sa déception

C’est une défaite ne passe pas pour Pedri. Buteur face à l’Atlético de Madrid, le milieu espagnol n’a pas pu empêcher son équipe de s’incliner face aux Colchoneros (1-2). «C’est une défaite très dure, je pense que nous avons eu des occasions de tuer le match et quand vous ne le faites pas, voilà ce qui se passe. Je pense que Raphinha en a eu deux, Robert une autre et j’ai raté une occasion. Dans le football, si vous ne saisissez pas les occasions, vous perdez. À la fin, ils nous ont pris en contre et on aurait dû être plus intelligents et ne pas nous découvrir autant», a expliqué le milieu de 22 ans après la rencontre.

Alors qu’il ne reste plus que quelques matches à disputer du côté de Montjuic pour les Barcelonais, la pépite blaugrana est revenue sur le manque de souveraineté de son équipe à domicile. «C’est difficile, surtout parce que chez nous, c’est là qu’il doit être beaucoup plus difficile de nous battre et ce n’est pas le cas. Nous devons nous améliorer beaucoup, nous devons profiter de la pause qui vient maintenant pour nous réinitialiser mentalement et physiquement et venir avec tout pour essayer de ne pas perdre de match et attendre que les autres piquent», a conclu l’ancien joueur de Las Palmas. Une situation qui changera peut-être pour le Barça, alors que le club s’apprête à retrouver le Camp Nou en début d’année 2025.