Équipe de France : Didier Deschamps dévoile les raisons de l'échec à l'Euro

Didier Deschamps n'avait rien dit depuis le soir de la triste élimination française à l'Euro 2020 contre la Suisse. Le sélectionneur national n'est pourtant pas du genre à fuir les responsabilités, et il y avait qui plus est beaucoup à dire sur la manière dont ce huitième de finale avait échappé aux Bleus. Il est sorti du silence en accordant un long entretien au quotidien L'Équipe, dans lequel il a reconnu ses torts et détaillé les raisons de l'inattendu échec français.

Comme les autres, il reste, encore aujourd'hui, abasourdi par le scénario et la perte d'un avantage de 2 buts (la France menait 3-1 jusqu'à la 80e minute). « Cela ne devait pas nous arriver au vu de la force qui était la nôtre et la solidité qui a toujours été notre ADN », regrette-t-il. Il n'omet pas sa responsabilité, avec son mauvais choix tactique de départ, la défense à trois avec la titularisation du malheureux Lenglet. « Je n’ ai pas envie de chercher des excuses. Je sais que je suis le seul responsable. Ma fonction veut ça. (…) Le choix tactique de départ ne fonctionne pas. Je ne m’entête pas. » Deschamps avait alors lancé Coman dès la pause et pensait, à 3-1, que tout était plié...

Deschamps regrette le manque de stabilité défensive

Mais au-delà de ce huitième de finale frappadingue, c'est toute la stratégie mise en place sur cette compétition qui a surpris. Comme si Deschamps avait voulu renier sa culture défensive pour faire plaisir au plus grand nombre et développer un jeu plus léché offensivement. Ce qu'il reconnaît. « Je me suis certainement écarté de mon idée première. J’ ai cherché à améliorer l’animation offensive, quitte à avoir un peu de déficit défensif, mais j’ aurais voulu que ce déficit soit moins important. Il a été accru par quelques circonstances, comme la blessure des deux arrières gauche et l’ impact physique des trois matches du premier tour, qui ont amené une fatigue plus importante. »

La France avait gagné la Coupe du Monde 2018, mais avait été critiquée pour sa qualité de jeu offensif. Et entre le Mondial et l'Euro, Didier Deschamps sait ce qui a changé : « la solidité défensive. On a gardé notre efficacité offensive, mais il faut aussi être capables de garder cet équilibre entre l’animation avec le ballon et basculer quand on le perd. Après, je sais que lorsque le résultat n’est pas au rendez-vous, des choses futiles prennent une dimension disproportionnée. Je suis certain que l’ensemble des joueurs ont donné cent pour cent de ce qu’ils pouvaient donner à ce moment-là et que tout a été mis en œuvre par la FFF pour nous mettre dans les meilleures conditions. »

Didier Deschamps prend donc l'entière responsabilité de la défaite, exonère ses joueurs publiquement et ne glisse aucune critique à l'encontre de sa fédération. Et ceux qui avaient pris l'habitude de critiquer le manque d'allant offensif des Bleus en seront pour leurs frais. Car la nouvelle tendance est donnée par le sélectionneur national. « À l’ arrivée, il vaut peut-être mieux être un peu moins brillants, mais plus solides. » Si cela mène au succès, il y aura déjà beaucoup moins de monde pour lui reprocher cette maxime.