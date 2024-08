Rennes a enfin bouclé l’arrivée de Mikayil Faye

Rennes tient son nouveau défenseur central. Depuis plusieurs semaines, le club breton tente de se renforcer en défense et avait multiplié les pistes. Un joueur était notamment ciblé par la direction rennaise : Mikayil Faye. Le jeune défenseur sénégalais, qui évolue avec le Barça B et qui a déjà connu une sélection avec le Sénégal, était très convoité. Pour cause, il disposait d’une grosse valeur marchande oour Barcelone et du haut de ses 20 ans, il était considéré comme un gros potentiel à son poste.

Il y a quelques jours, nous vous révélions que Rennes touchait au but dans ce dossier. L’offre était estimée à 10M€ + 5M€ de bonus ainsi qu’une clause de rachat de 30M€. Il ne manquait qu’un accord avec le joueur. Et selon nos indiscrétions, c’est désormais bouclé. Rennes est tombé d’accord avec le joueur mais aussi avec le Barça qui va donc récupérer du cash dans cette affaire. Le joueur est attendu prochainement à Rennes pour passer sa visite médicale.