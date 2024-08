Rennes touche au but dans le dossier Mikhail Faye

Le Stade Rennais entre dans la dernière ligne droite de son mercato estival. À deux semaines du jour le plus long, le club breton va devoir travailler sur son secteur défensif. En effet, sur le point de perdre Arthur Theate. En effet, pisté en Arabie saoudite, le central belge va finalement rejoindre l’Allemagne et l’Eintracht Francfort. Dès lors, le board du SRFC a ciblé son remplaçant avec Mikayil Faye. Comme nous le relayions il y a quelques jours, Rennes avait bel et bien transmis une première offre au Barça pour le défenseur sénégalais.

Selon nos informations, les pensionnaires du Roazhon Park touchent au but pour le joueur de 20 ans. En effet, un accord n’est pas encore trouvé, mais nous n’avons jamais été aussi proches d’être à ce stade entre les deux clubs dans ce dossier. Toujours d’après nos indiscrétions, l’offre serait de 10M€ + 5M€ de bonus ainsi qu’une clause de rachat de 30M€. A noter cependant qu’il n’y a pas encore d’accord avec les représentants du joueur alors que d’autres clubs français et étrangers sont toujours à l’affût…