Le Stade Rennais a fait une offre au FC Barcelone pour Mikayil Faye

Décidément, la Ligue 1 apprécie beaucoup Mikayil Faye. À 20 ans, le défenseur central n’a jamais eu sa chance en équipe première du FC Barcelone. Il est en revanche un élément essentiel de l’équipe réserve, ce qui lui a valu d’être déjà international sénégalais. Il a fêté sa première sélection au printemps, marquant au passage son premier but face au Gabon. Ses performances avec le Barça B et les Lions de la Teranga ne sont pas passées inaperçues dans notre championnat.

Il y a quelques jours, nous vous affirmions que l’OGC Nice et l’AS Monaco étaient sur ses traces. Avec le départ à venir de Jean-Clair Todibo en direction de West Ham, les Aiglons n’ont plus beaucoup de joueurs en défense centrale. Il n’y a plus que Dante et le jeune Antoine Mendy à ce poste où Pablo Rosario et Youssouf Ndayishimye sont appelés à dépanner, surtout que Franck Haise joue à trois derrière. Du côté de l’ASM, les besoins sont moins urgents mais le potentiel de Faye est intéressant.

Rennes est passé à l’offensive

Il y aurait désormais un troisième larron de Ligue 1 dans la danse. D’après les informations de Sport, le Stade Rennais a formulé une offre concrète aux Blaugranas. Il s’agirait même de la seconde offensive de l’été de la part des Bretons après avoir vu une tentative de 7 M€ être refusée. Cette seconde offensive serait bien plus importante, à hauteur de 10 M€, en plus d’un pourcentage à une possible revente à hauteur de 20 %. Pour le quotidien, Rennes a accédé à certaines demandes du Barça. De quoi rendre ce dossier assez concret.

Reste à savoir si cela sera suffisant à convaincre les Catalans de lâcher leur espoir, eux qui, on le rappelle, ont besoin de vendre assez rapidement. Du côté rennais, les besoins en défense sont, eux aussi, assez urgent. L’avenir de Theate est incertain, Belocian est parti, Østigård est arrivé mais les hommes de Julien Stéphan sont apparus en difficultés dans ce secteur de jeu la saison dernière. Il s’agirait de ne pas reproduire les mêmes erreurs, qui ont coûté cher sur l’ensemble de la saison.