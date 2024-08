FC Barcelone : la Ligue 1 s’arrache la pépite Mikayil Faye

Le nom de Mikayil Faye (20 ans) commence à faire un peu de bruit en Europe. Au printemps dernier, nous vous présentions ce jeune défenseur central sénégalais appartenant au FC Barcelone. Il venait alors de célébrer sa première sélection avec les Lions de la Teranga, s’offrant au passage un premier but lors de ce match contre le Gabon (3-0). Reste désormais pour lui à évoluer au plus haut niveau et de manière régulière, lui qui est un pion essentiel du Barça B. Cela tombe bien car il y a du monde d’intéressé, notamment en Ligue 1.

La suite après cette publicité

D’après nos informations, plusieurs clubs français sont particulièrement actifs sur ce dossier et pas n’importe lesquels. Il y a d’abord l’AS Monaco, qui jouera la Ligue des Champions cette saison après avoir terminé 2e de Ligue 1 au printemps dernier. Des premiers contacts ont déjà eu lieu entre les deux directions, alors que Mohamed Salisu, Guillermo Maripan et Thilo Kehrer sont les seules valeurs sûres à ce poste au sein de l’effectif monégasque, devant les jeunes Soungoutou Magassa et Chrislain Matsima.

À lire

JT Foot Mercato : les folles accusations du Barça contre Nico Williams

Monaco sur les traces de Mikayil Faye

Le club du Rocher n’est pas seul. D’après nos dernières informations, d’autres clubs français sont intéressés. Nice pourrait en faire partie. La nouvelle équipe de Franck Haise a besoin d’au moins un joueur à un poste où Jean-Clair Todibo devrait s’en aller du côté de la Juventus dans les prochains jours. Il ne reste plus que Dante en charnière, même si un élément comme Youssouf Ndayishimiye, milieu défensif de formation, peut dépanner à ce poste.

La suite après cette publicité

La réponse du FC Barcelone, et même sa position sur Mikayil Faye, ne sont pas encore connues. Les Catalans, bien pourvus en défense centrale, ont besoin de libérer de la masse salariale pour attirer de nouveaux renforts lors de ce mercato. Envoyer le jeune Faye en prêt permettrait aux Blaugranas de regarder leur pépite progresser au haut niveau. À 20 ans, le défenseur a besoin de temps de jeu pour, éventuellement, revenir à Barcelone dans quelques mois muni d’une plus grande expérience.